В 2025-м изменится число стюардов на Гран При

Британская пресса пишет о том, что в FIA пересмотрели число стюардов, которые будут работать на каждом этапе Формулы 1 в 2025 году.

В прошлые годы на Гран При работали по четыре стюарда – двое стюардов FIA, один бывший гонщик, приглашённый на роль стюарда, и один стюард, назначенный национальной федерацией, проводящей этап. Однако согласно предстоящим изменениям в Спортивном регламенте, в 2025-м на большинстве этапов будут работать только три стюарда. При этом на шести Гран При, которые названы этапами с «высокой нагрузкой», стюардов по-прежнему будет четверо.

Для этого в Спортивный регламент будет внесена следующая формулировка: «На каждом Гран При будут работать минимум три, а максимум четыре стюарда, один из которых будет избран председателем». Ожидается, что эти изменения официально утвердят до начала гоночного уик-энда в Мельбурне.

Сообщается, что в 2025-м этапами с «высокой нагрузкой» названы Гран При Австралии, Гран При Китая, Гран При Канады, Гран При Сингапура, Гран При Мехико и Гран При Сан-Паулу.

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