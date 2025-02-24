Getty Images/Global Images Ukraine. Дзунто Накатани

В понедельник, 24 февраля 2025 года, в столице Японии Токио на арене Ariake Arena состоялся поединок между японским паундовым чемпионом мира по версии WBC в весе до 53.5 кг Дзунто Накатани (30-0, 23 КО) и мексиканским претендентом Давидом Куэльяром (28-1, 18 КО).

Бой закончился уже в 3-м раунде, когда Дзунто нокаутировал своего соперника. Сначала Давид оказался в нокдауне, но все же нашел в себе силы встать и продолжить борьбу.

Правда, она длилась недолго, ведь уже через несколько секунд Накатани снова отправил Куэльяра на канвас. После этого мексиканец уже не поднялся.

ВИДЕО. Нокаут в третьем раунде. Накатани уничтожил Куэльяра

sport.ua