Рейтинг WTA. Кис поднялась на пятое место и впервые за 22 года сразу три американские теннисистки входят в топ-5

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг



По итогам турнира в Дубае в первой десятке рейтинга произошло несколько изменений: Жасмин Паолини, не защитив свой титул, опустилась на 6-е место (-2), а на ее позицию поднялась Джессика Пегула (+1). Чемпионка Australian Open Мэдисон Кис, обновила свой личный рекорд в рейтинге, впервые став пятой ракеткой мира.

Чемпионка соревнований в Дубае “нейтральная” Мирра Андреева, дебютирует в топ-10, поднявшись на 9-е место. Паула Бадоса, по итогам предыдущей игровой недели покинула десятку сильнейших теннисисток мира.

На этой неделе сразу три американки входят в топ-5 мирового рейтинга, что случилось впервые с ноября 2003 года, когда в пятерку лучших входили Серена Уильямс (№3), Линсей Дэвенпорт (№4) и Дженнифер Каприатти (№5).

ТОП-10 рейтинга WTA (на 24.02.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 9076 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7985 очков

3. Коко Гауфф (США) – 6333 очков

4. Джессика Пегула (США) – 5196 очков (+1)

5. Мэдисон Кис (США) – 4679 очков (+1)

6. Жасмин Паолини (Италия) – 4518 очков (-2)

7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4328 очков

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3780 очков

9. Мирра Андреева (-) – 3720 очков (+5)

10. Эмма Наварро (США) – 3704 очка (-1)

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

5. Мэдисон Кис (США)

9. Мирра Андреева (-)

23. Клара Таусон (Дания)

40. Ребекка Шрамкова (Словакия)

54. Моюка Учиджима (Япония)

77. Ева Лис (Германия)

Чемпионская гонка WTA (на 24.02.2025)

1. Мэдисон Кис (США) – 2554 очка

2. Арина Соболенко (-) – 1930 очков

3. Ига Швёнтек (Польша) – 1710 очков

4. Мирра Андреева (-) – 1500 очков (+17)

5. Клара Таусон (Дания) – 1235 очков (+9)

6. Елена Рыбакина (Казахстан) – 1190 очков (+3)

7. Аманда Анисимова (США) – 1135 очков (-3)

8. Паула Бадоса (Испания) – 1027 очков (-1)

9. Екатерина Александрова (-) 971 очко (-4)

10. Коко Гауфф (США) – 950 очков (-4)

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17. Даяна Ястремская (Украина) – 640 очков (+1)

22. Элина Свитолина (Украина) – 561 очко (+1)

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