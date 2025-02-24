Алонсо: Я не знаю, что Хэмилтон сможет дать Ferrari

Уже на следующей неделе Эдриан Ньюи приступит к работе в Aston Martin. Гонщик команды Фернандо Алонсо считает, что именитый инженер окажет на Aston Martin большее влияние, чем Льюис Хэмилтон на Ferrari.

Фернандо Алонсо: «Эдриан Ньюи в любом случае окажет большее влияние на команду, чем любой гонщик. Гонщики приходят и уходят, нас 20 человек, и все стремятся хорошо пилотировать машину, и мы все чего-то добились до того, как оказались в Формуле 1.

Я не знаю, что Хэмилтон сможет дать Ferrari, но определённо его вклад будет меньше, чем вклад конструктора».

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