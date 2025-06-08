Аргентинский гранд пытался пригласить Роналду перед Клубным чемпионатом мира

Тренер аргентинского "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо контактировал с форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду по поводу его участия в клубном чемпионате мира, но 40-летний португалец ответил отказом.

Ранее Роналду подтвердил предложение из Аргентины и впоследствии заявил, что не сыграет на КЧМ.

– "Знаешь, я испытываю теплые чувства к Аргентине – моя жена оттуда. У меня даже были предложения сыграть за один из аргентинских клубов на клубном чемпионате мира. Никогда не знаешь… время покажет." "Почти решено, что я не буду участвовать в Клубном чемпионате мира, несмотря на множество приглашений и предложений. Были переговоры, контакты… но нужно думать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", — Роналду.

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