Бостон определился с наставником. Им стал первый немец в НХЛ

Марко Штурм

Знаменитый «Бостон Брюинз», проваливший минувший сезон в НХЛ (предпоследнее место в Восточной конференции), назначил нового главного тренера – 46-летнего Марко Штурма.

Немецкий специалист, выступавший за «Брюинз» с 2005 по 2010 год, станет первым главным тренером немецкого происхождения в НХЛ. До этого три последние сезона Штурм возглавлял фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ и во всех сезонах выводил команду в плей-офф. С 2018 по 2022 год Марко работал ассистентом тренера «Кингз», а также был главным тренером сборной Германии, которую выводил в четвертьфиналы чемпионатов мира и добился наивысшего успеха – серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Будучи игроком, Штурм набрал 487 (242+245) очков в 938 матчах НХЛ за 14 сезонов в качестве нападающего в «Сан-Хосе», «Бостона», «Лос-Анджелеса», «Вашингтона», «Ванкувера» и «Флориды».

На тренерском мостике «Бостона» Марко Штурм заменил Джо Сакика, который был временным коучем с 19 ноября.

sport.ua