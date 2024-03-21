Коноплянка решил завершить карьеру — источник

Украинский вингер Евгений Коноплянка близок к завершению футбольной карьеры.

Об этом сообщает Футбол 24.

34-летний игрок имел предложения из Азии, однако отказался от них из-за невысокой предложенной зарплаты.

После игровой карьеры Коноплянка планирует создать агентскую компанию вместе с бывшим партнером Романом Зозулей. Сейчас они работают над получением лицензии, чтобы начать свою деятельность .

Напомним, Евгений выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер, Краковию и ЧФР Клуж. Румынский клуб он бросил на правах свободного агента, сыграв лишь в четырех матчах. Затем стало известно, что игрок просил остаться в Клуже до лета. За сборную Украины Коноплянка провел 87 матчей, в которых забил 21 гол. В последний раз он выходил на поле в сине-желтой футболке в марте прошлого года, когда Руслан Ротань выпустил его на замену в компенсированное время матча против Англии.

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