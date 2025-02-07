Мареска сообщил обновленную информацию о травмированных игроках Челси

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска предоставил обновленную информацию о физическом состоянии травмированных игроков команды.

"К сожалению, Марк Гиу получил очень серьезную травму. Я не могу назвать точные сроки его восстановления, но он будет отсутствовать в течение длительного времени. Возможно, это займет несколько недель или месяцев. Николас Джексон чувствует себя намного лучше. Это будет несколько рискованно, но он может быть доступен на следующий матч. Его повреждение не выглядит как долговременная травма".