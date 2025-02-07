Сборная Украины U12 не сможет принять участие в финальном турнире Зимнего Кубка Европы из-за проблем с получением виз

Сборная Украины девочек в возрастной категории до 12 лет, не сможет принять участие в финальном турнире Зимнего Кубка Европы



Финальный турнир, куда квалифицировалась наша команда проходит на этой неделе в британском Сандерленде. Как сообщила Федерация тенниса Украины, причиной, по которой наша команды не сыграет на соревнованиях, стала проблема с получением визы для участников команды.

Несмотря на ускоренную процедуру получения виз, к которой прибегла Федерация, и помощь со стороны МИД Украины, консульство Великобритании не успело вовремя оформить необходимые документы для украинских теннисисток.

Вместо сборной Украины в финальном турнире примет участие команда Франции.

Отметим, что в составе нашей команды за главный приз турнира должны были бороться Анастасия Бубало, Вера Клименок и София Верескля (капитан сборной – Ольга Ханюкова).



Фото: ФТУ.

btu.org.ua