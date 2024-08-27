Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями относительно возможности поражения в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри:

«Я не думаю об этом, у меня нет такого плана. Послушайте, я, как православный человек, для себя некоторые вещи представляю, что такое возможно. Какой результат и все такое… Я настраиваюсь только на самое трудное, но верю Господу Богу, что он меня ведет правильным путем, и неважно, победа там будет или не победа».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua