Шлем Хюлкенберга продан на аукционе за 70,5 тысяч евро

Гоночный шлем, в котором на Гран При Нидерландов выступал Нико Хюлкенберг, продан на благотворительном аукционе за 70,5 тысяч евро.

Вырученные средства будут перечислены голландской компании Lymph&Co, которая занимается разработкой новых, более эффективных методик борьбы с лимфомой – группой опасных гематологических заболеваний, одной из форм рака крови.

В рамках этой акции немецкий гонщик Haas F1 сотрудничал с принцем Бернхардом Оранским-Нассау, членом голландской королевской семьи и предпринимателем, а также с Робертом ван Овердейком, директором Гран При Нидерландов.

На торги был выставлен ещё ряд ценных предметов, связанных с минувшим гоночным уик-эндом, в том числе копия победного кубка, который завоевал Ландо Норрис, предоставленная Royal Delft – знаменитой королевской фарфоровой фабрикой, основанной ещё в середине XVII века.

Источник