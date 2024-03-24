Элбон: Деградация резины усложняла пилотирование

В Мельбурне команда Williams провела непростой уик-энд, и в австралийской гонке её представлял только Алекс Элбон, который пилотировал машину Логана Сарджента, однако очки не удалось заработать и ему.

Дейв Робсон, главный гоночный инженер: «Поскольку до сегодняшнего дня мы не провели ни одной длинной серии кругов, то начинали гонку не в лучшей форме.

Мы понимали, что нас ждут сложности из-за деградации резины, тем более после того, как вечером в пятницу узнали, что предписанное давление в шинах было повышено. При этом мы не смогли принять достаточно эффективных мер, чтобы как-то уменьшить последствия этого, из-за чего с передними шинами были сложности из-за гранулирования, а задние были подвержены деградации.

Весь уик-энд машине не хватало скорости, и Алексу, чтобы проходить круги хотя бы немного быстрее, пришлось слишком интенсивно загружать резину, что лишь усугубило её деградацию. В результате мы не могли соперничать даже с теми машинами, с которыми обычно в состоянии бороться.

Несколько быстрых машин не доехали до финиша, и нас расстраивает, что если бы не проблемы, которые у нас возникли в пятницу, то мы вполне могли бы бороться за очки».

Алекс Элбон (11-й): «Наши ранние пит-стопы в какой-то мере маскировали тот факт, что сегодня нам не хватало темпа. Мы старались сохранить способность бороться за счёт тактики более ранних пит-стопов, после чего приходилось отыгрывать позиции, но всё-таки главным фактором стало то, что соперники были быстрее нас.

Каждый раз, когда я пытался ехать в их темпе, начиналась интенсивная деградация резины, а когда ехал сам по себе, то на каждом круге терял до трёх с половиной десятых. Деградация резины была очень сильной, что всячески усложняло пилотирование, и мы должны разобраться с причинами этого.

Поскольку машины двух топ-команд сошли, остаётся сожалеть, что мы не смогли этим воспользоваться, тогда как соперникам это удалось, но это лишь подчёркивает, что мы были недостаточно быстрыми, чтобы бороться за очки.

Для Williams это был трудный уик-энд, но вся команда слаженно работала, и я могу лишь её поблагодарить за упорный труд. Также, конечно, я должен сказать спасибо Логану Сардженту, он настоящий командный игрок.

Если учесть все обстоятельства, то своей работой я могу быть доволен, но всей нашей команде надо собраться с силами, чтобы отыграться на следующем этапе в Японии».

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