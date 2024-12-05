Оливер Берман: Молодые таланты больше не игнорируют

В этом году Оливер Берман произвёл отличное впечатление, трижды по ходу сезона заменив гонщиков Формулы 1 – Карлоса Сайнса в Ferrari и Кевина Магнуссена в Haas F1. Берман словно «открыл дверь» для нового поколения молодых гонщиков, но считает, что дело не в нём.

Оливер Берман: «Думаю, в последние годы у нас не было сильных дебютантов в Формуле 1. За пять лет по-настоящему сильным был только Пиастри.

Команды имели недостаточное представление о новичках, но я думаю, что благодаря моим заменам, выступлениям Франко Колапинто и скорости Кими Антонелли, они увидели, что новички могут сражаться на том же уровне, что и опытные гонщики. Молодые таланты больше не игнорируют.

Я не смогу участвовать в тестах после окончания сезона. С точки зрения FIA я больше не новичок, поскольку провёл три Гран При. К сожалению, в настоящее время тесты в Формуле 1 ограничены. Очень помогло то, что я проехал почти все трассы Формулы 2. У меня нет опыта выступлений в Канаде и США, но я думаю, что выступление в Бразилии показало, что я могу хорошо выступать и на новых трассах. Это вселяет уверенность, перед началом сезона у меня будет три дня тестов в Бахрейне, нужно их максимально использовать. Точнее – полтора дня, ведь все работают с одной машиной.

Хорошо, когда ваш напарник – опытный гонщик. Я многое перенял у Нико Хюлкенберга, следил за тем, как он работает, как быстро набирает темп по ходу уик-энда. У него есть информация с прошлого года, он помнит, что тогда сработало, а что – нет. Мне не хватает этих знаний.

Даже Эстебан, который сильно моложе Нико, участвует в гонках с 2017 года, когда я ещё занимался картингом. Опыт, безусловно, имеет значение.

Моя цель в 20205-м ясна – я хочу выступать на высоком уровне, совершенствоваться от гонки к гонке, работать как можно усерднее и чувствовать себя комфортно в машине. И самое главное, я хочу получать от этого удовольствие и чувствовать себя в Формуле 1 как дома».

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