Лоран Мекис: Мы убеждены, что команда на верном пути

Команда Racing Bulls, ранее известная как Toro Rosso, AlphaTauri и Visa RB, готовится к новому сезону, и её руководитель убеждён, что она «на верном пути».

У неё по-прежнему две базы – одна в Фаэнце, другая в Милтон-Кинсе по соседству со штаб-квартирой Red Bull Racing, но Лоран Мекис, возглавляющий итальянскую команду, считает, что это определённый плюс: «Мы практикуем свободный подход в плане места жительства наших специалистов: например, один из наших гоночных инженеров живёт в Англии, второй – в Италии. Мы хотим, чтобы у нас была возможность приглашать на работу лучших талантов, как из континентальной Европы, так из Великобритании».

Тесные технологические связи с Red Bull Racing остаются одним из базовых принципов, заложенных в планы дальнейшего развития команды.

«В части взаимодействия мало что меняется: мы по-прежнему не можем делиться с Red Bull 100% нашей информации, поскольку это бы противоречило регламенту, – продолжил Мекис. – Но мы рады делать это в той мере, в какой это возможно. Наша цель – добиться, чтобы машина работала на трассе более стабильно, чем в прошлом году, и мы уверены, что разобрались в сложностях, не позволивших сделать это в минувшем сезоне.

Тем не менее, мне бы не хотелось говорить, что нам удалось решить все проблемы, но даже если мы ожидаем, что начало сезона может оказаться для нас непростым, мы убеждены, что команда на верном пути, и мы сможем добиться значительных улучшений».

Место Лиама Лоусона, который перешёл в Red Bull Racing, занял 20-летний французский гонщик Айзек Хаджар, прошлогодний вице-чемпион Формулы 2.

«Я проложил себе дорогу в Формулу 1, потому что по-настоящему сражался и расталкивал соперников локтями, – сказал дебютант Racing Bulls. – Я с радостью принимаю новый вызов и жажду успеха. Понимаю, что мне предстоит выложиться по-максимуму, но при этом я постараюсь проводить гонки ярко!»

Что Хаджар имел в виду, и как он себя покажет на фоне опытного уже Юки Цуноды, мы узнаем уже совсем скоро.

Петер Байер, исполнительный директор команды, на сегодняшней пресс-конференции в Лондоне пояснил, с чем связана очередная смена названия: «Все знают, что мы – часть вселенной Red Bull. С самого начала у нас была идея, что команда должна называться Racing Bulls, но потом мы пошли другим путём.

Мы были рады, что к нам присоединились крупные спонсоры, такие как Visa, которые продолжат работать с нами и в этом году, но ещё в прошлом сезоне стало понятно, что всем было сложно называть нас просто аббревиатурой RB, поэтому мы решили вернуться к изначальной идее».

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