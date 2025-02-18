18 февраля в 20:00 пройдет Grand Arrivals (большое прибытие) – традиционное первое медиамероприятие во время супернедели бокса.
Вечером 22 февраля на арене Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде состоится шоу бокса.
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Одним из главных событий вечера бокса станет противостояние, в котором сойдутся британец Даниель Дюбуа (24–2, 22 КО) и новозеландец Джозеф Паркер (35–3, 23 КО).
На кону будет стоять титул IBF в хевивейте, который принадлежит Дюбуа.
Даниэль Дюбуа после поражения от Александра Усику в 2022 года выиграл три поединка – у Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича и Энтони Джошуа.
Джозеф Паркер одержал две победы над топ-боксерами – от его рук пострадали Деонтей Уайлдер и Чжана Чжилей.
Победитель этого поединка станет следующим соперником украинского боксера Александра Усика, который завоевал титул абсолютным чемпионом мира в бою с Тайсоном Фьюри.
В главном событии вечера бой-реванш проведут Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Даниель Дюбуа – Джозеф Паркер. Большое прибытие. Смотреть онлайн LIVE