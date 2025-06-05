Вольфф: Нам нужно разобраться с шинами

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф признаёт, что проблемы с машиной имеют более глубокие корни, заложенные в её конструкцию, но их нужно решить…

Тото Вольфф: «В конструкцию каждой машины заложена определённая философия. Несмотря на то, что команда – это крупная компания с множеством опытных ученых и инженеров, иногда мы не знаем, почему машина ведет себя так, а не иначе. Я не уверен, что в McLaren точно знают, почему они так быстры, поскольку всё сводится к незначительным преимуществам, деталям и просто хорошей инженерии.

Наша машина многие годы страдала от перегрева задних шин, но мы всегда были сильны при прохладной погоде. В прошлом году в Лас-Вегасе наши гонщики были довольны машиной с первого круга, говорили, что такого сцепления никогда прежде не было. А гонщики других команд говорили, что сцепления нет, что они скользят по трассе.

Речь идёт об особенностях машины, которые можно замаскировать настройками, но избавиться от них при сохранении прежней философии невозможно. В Барселоне было жарко и у нас вновь возникли проблемы. Очевидно, что нам эти проблемы нужно решить. Важно разобраться с шинами, поскольку этот фактор будет ключевым и в следующем сезоне, кроме всех спортивных и технических правил».

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