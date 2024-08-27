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Футбол

Главный тренер Борнмута прокомментировал слухи о возможной аренде бывшего конкурента Лунина

Кепа привык к давлению, которое возникает во время игры (с)

Главный тренер Борнмута прокомментировал слухи о возможной аренде бывшего конкурента Лунина

фото из свободных источников

    • Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола прокомментировал возможный переход испанского голкипера Кепы Аррисабалаги в клуб на правах аренды.

    "Мы должны подождать и посмотреть, чем закончится ситуация. Он происходит из "Челси" и "Мадрида" – двух очень хороших клубов. Кепа привык к давлению, которое возникает во время игры".

    Добавим, Аррисабалага в прошлом сезоне был конкурентом Андрея Лунина, поскольку выступал за "Реал" на правах аренды.

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    www.ua-football.com

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