Де ла Роса: Мы уже знаем, почему не работают новинки

Сложности Aston Martin в этом сезоне во многом связаны с тем, что технические обновления, которые разрабатывает и внедряет команда, не дают нужного эффекта. В Зандфорте Фернандо Алонсо финишировал в призовой десятке, после чего констатировал, что машине не хватает темпа, чтобы соперничать с топ-командами.

Педро де ла Роса, посол британской команды, проанализировал ситуацию в эфире испанского телеканала DAZN, с которым сотрудничает в качестве эксперта.

«Сезон складывается трудно, тем более что ему предшествовал прошлогодний «медовый месяц», но сейчас всё намного сложнее, – признал он. – Нам приходится иметь дело с соперниками, которые существенно продвинулись вперёд. Наша команда тоже интенсивно работает с машиной, однако технические обновления, которые мы внедряем, не дают ожидаемого эффекта.

Но никто не намерен сдаваться, мы стараемся учиться на опыте этого сезона, и настрой команды по-прежнему боевой, поскольку мы уже знаем, почему не работают новинки. Можно надеяться, что результаты постепенно будут улучшаться, ведь команда готовится представить ряд важных усовершенствований AMR24, работа над которыми продолжается».

Отдельно бывший гонщик Формулы 1 подчеркнул, что хотя Алонсо недоволен результатами, его пример продолжает мотивировать всю команду: «Он – лидер, который подаёт всем пример, ведь он предъявляет очень высокие требования к самому себе и знает, как мотивировать всех нас. Я остаюсь в этой команде из-за Фернандо, потому что мне нравится с ним работать.

Фернандо хочет, чтобы команда добилась побед. Его психологический настрой можно описать так: «Если машина работает хорошо, я обязательно смогу показать хороший результат». Даже со стороны видно, что уверенность ему не изменяет – это спокойствие, характерное для чемпионов».

За девять этапов до конца сезона команда Aston Martin занимает 5-ю строчку Кубка конструкторов, но у неё почти на 200 с лишним очков меньше, чем у Mercedes, которая находится на 4-м месте.

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