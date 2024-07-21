Хельмут Марко: Макс к такому не привык

После финиша Гран При Венгрии консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко дал довольно откровенный комментарий австрийскому телеканалу ORF, в котором признал, что Макс Ферстаппен и вся команда не привыкли к такой острой борьбе с соперниками, которая была в воскресенье на Хунгароринге.

Когда Марко спросили, сможет ли Red Bull Racing эффективно использовать предстоящий летний перерыв, Хельмут ответил: «Нам срочно нужен этот перерыв. В первых трёх гонках мы думали, что нас ждёт точно такой же сезон, как в прошлом году, но затем произошёл внезапный поворот.

Макс к такому не привык, и мы не привыкли к тому, что приходится так упорно бороться с соперниками. Конечно, такая борьба нравится болельщикам и прессе, но нам приходится терпеть, но, в конце концов, мы должны справиться с ситуацией.

Мы по-прежнему лидируем в личном зачёте и Кубке конструкторов. Впереди ещё много гонок, поэтому нет смысла делать вид, что всё потеряно. Но мы больше не можем себе позволить совершать даже малейшие ошибки».

В ночь с субботы на воскресенье Макс Ферстаппен участвовал в виртуальной гонке, и закончил свою смену в 03:18 по местному времени. Когда у Марко спросили, не мог ли столь поздний отход ко сну повлиять на спортивную форму и настроение Макса в день гонки, он ответил: «Я не помню, во сколько Макс лёг спать в Имоле, по-моему, ещё позже, но всё равно выиграл гонку. У Макса совсем другой режим дня – не такой как у меня или у нормальных людей.

В том, что он лёг спать так поздно, нет ничего особенного. Главное, что он спал необходимое количество часов, а всё остальное не имеет значения».

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