Сборная Украины U-20 проиграла Румынии в финале молодежного Евробаскета-2024

Команда Валерия Плеханова без шансов уступила в финальном поединке

Сборная Украины U-20 в финале молодежного Евробаскета-2024 в Дивизионе B потерпела поражение от Румынии (58:80).

Стартовую четверть сине-желтые завершили с отставанием в шесть очков, а на большой перерыв и вовсе ушли проигрывая 13 пунктов.

Прийти в себя в третьей четверти команде Валерия Плеханова так и не удалось — Румыния смотрелась на паркете на порядок лучше, оставив за собой и третью десятиминутку. В заключительной четверти шла равная игра — Румыния попросту доигрывала встречу, а Украина в итоге без малейших шансов проиграла финальное противостояние.

Но позитива от выступлений сборной Украины U-20 все равно достаточно, ведь благодаря самому факту выхода в финал она смогла вернуться в элитный дивизион А.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины. Дивизион В. Финал

Румыния — Украина 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Украина: Колаволе 2, Скутельник 3 + 5 подборов + 3 передачи, Холод 6 + 5 подборов, Николайчук 8, Сипало 10 + 8 подборов – старт; Карасев 11, Кличко 9 + 5 подборов, Величко 4 + 5 передач, Кабанов 3, Чорногрицкий 2, Новиков 0.

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