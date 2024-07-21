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Футбол

К матчам против Олимпии готовится 28 футболистов Полесья

Первая игра в Любляне состоится в четверг

К матчам против Олимпии готовится 28 футболистов Полесья

Фото: ФК Полісся

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    • "Волки" находятся в пригороде польской столицы. Уже через несколько дней житомирский клуб дебютирует в еврокубках.

    Имад Ашур выбрал 28 игроков, на которых рассчитывает в поединках Лиги конференций.

  • Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.
  • Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.

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  • Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.
  • Нападающие: Филипп Будкивский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.

    • "Полесье" завершило предыдущий сезон УПЛ на пятой строчке.

    www.ua-football.com

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