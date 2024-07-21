К матчам против Олимпии готовится 28 футболистов Полесья

"Волки" находятся в пригороде польской столицы. Уже через несколько дней житомирский клуб дебютирует в еврокубках.
Имад Ашур выбрал 28 игроков, на которых рассчитывает в поединках Лиги конференций.
Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.
Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.
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Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.
Нападающие: Филипп Будкивский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.
"Полесье" завершило предыдущий сезон УПЛ на пятой строчке.