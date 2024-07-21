К матчам против Олимпии готовится 28 футболистов Полесья

Первая игра в Любляне состоится в четверг

Фото: ФК Полісся

1

"Волки" находятся в пригороде польской столицы. Уже через несколько дней житомирский клуб дебютирует в еврокубках.

Имад Ашур выбрал 28 игроков, на которых рассчитывает в поединках Лиги конференций.

Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.

Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.

Читайте также: Тренер Полесья: Я хочу выигрывать каждую игру

Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.

Нападающие: Филипп Будкивский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.

"Полесье" завершило предыдущий сезон УПЛ на пятой строчке.

www.ua-football.com