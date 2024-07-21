Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн назвал боксера, который может стать угрозой в гипотетическом поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBA Александра Усика. Хирн отметил своего клиента британца Энтони Джошуа.

«Энтони Джошуа является сейчас опасным для Усика, он может стать угрозой для украинца в третьем бою. Однако, надо отдать должное украинцу. Будет интересно посмотреть, каким будет его следующий шаг после реванша с Фьюри», – сказал Хирн.

Ранее Хирн признался, хочет ли Джошуа драться с Усиком после его победы над Фьюри.

sport.ua