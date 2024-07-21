Джейк победил Перри. Теперь тот хочет боя в ММА, а Пол зовет чемпиона UFC

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В ночь на 21 июля в США блогер и боксер тяжелого веса (до 90,7 кг) Джейк Пол (10-1, 7 КО) победил еще одного бывшего бойца ММА. На этот раз от его рук пострадал Майк Перри, который упирался изо всех сил, но все же выдержать попаданий оппонента не смог.

Далее у Джейка самый большой бой в карьере. А возможно, даже не один.

Перри был перебит вчистую. Без шансов для бойца ММА и кулачных боев

Майк Перри никогда не был гигантской звездой. В ММА выступал на уровне крепкого середняка, который сражается отчаянно, но по общему уровню часто проигрывает соперникам. В боксе имел один-единственный поединок, в котором проиграл нокаутом такому же середняку, но из бокса.

Единственной отрадой для него в плане результатов стал Bare Knuckle Fight – турнир, в котором на голых кулаках сражаются бывшие боксеры, бойцы ММА, но побеждают все равно базовые бойцы кулачного стиля. Потому что для них это полноценная работа, а для первых и вторых – забава после карьеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Однако Перри всего 32 года и он не успел получить ту же забаву после долгой и успешной карьеры. И отыгрался в кулачных боях. Шесть поединков, шесть побед, и три из них досрочные. Рекорд Майка в кулачных боях действительно достойный.

Конечно, это привлекло внимание. Тем более, что поединки у него там яркие, смотреть их интересно. Перри выходил из ринга то с перебитым носом, то еще с какой-то травмой. Всегда с рассечениями. Потому что это такой вид спорта – очень травматичный. Но всегда побеждал.

Поэтому замена Майка Тайсона на него не выглядела плохо. Непонятно, сможет ли Майк выйти на Джейка и осенью, на которую перенесен бой. А вот прямо здесь и прямо сейчас звездный Перри, пока он еще никому в кулачке не проиграл – это весело. Так еще и новый оппонент Джейка в кулачных боях занимался тем, что он сам в боксе – бил бойцов ММА. Идеальная пара.

Но продемонстрировать что-либо, кроме характера, в ринге у Перри не получилось. И дело здесь не только в первом быстром нокдауне – он произошел на старте встречи. Дело в том, что Майк вообще не имел оружия против Джейка.

Перри много говорил о корпусе. Перед поединком он заявлял Полу, что тот изменит свое мнение о нем, как только начнут заходить удары по корпусу. Однако дело в том, что для этого удара нужно подобраться к сопернику. Хотя бы на какое-то расстояние. Перри этого не мог довольно долго.

В первом и втором раунде произошли нокдауны. И если первый больше напоминал флеш-нокдаун, то второй – выверенный и умный. Казалось, уже сейчас Майку конец.

Однако характер сломал планы быстрого поражения Перри. Он боролся. Один раз буквально бросил соперника на ринг. Пытался ворваться поближе. Несколько раз достал голову соперника. До корпуса так и не добрался. Согласно статистике Compubox, Майк нанес всего 4 удара по корпусу оппонента.

В ответ Джейк набрасывал удары отовсюду. Лучше заходили передние боковые и джебы – поскольку Пол не хотел драться. И это довольно характерно. Джейку было очень неудобно пропускать удары Перри. И не сказать, что Майк – нокаутер. Но молодой американец хотел держаться чуть дальше или поближе в клинче и делал все, чтобы так оно и было.

Нокаут все-таки пришел. Это было логично, потому что пропускать столько и не упасть могут единицы, к которым Перри не относится. Джейк попал, вцепился в соперника, накидал кучу ударов и завершил противостояние досрочно. Майк встал и даже говорил, что готов продолжить. Но когда рефери попросил его сделать шаг в сторону, Перри запутался в ногах. На этом противостояние было завершено.

Getty Images/Global Images Ukraine

Это пятый соперник из ММА, которого побил Джейк Пол. Трех он нокаутировал – Тайрона Вудли, Бена Аскрена и вот теперь Майкла Перри. Нейт Диас и Андерсон Сильва продержались весь бой. Оба создали Джейку много проблем, хотя Сильва и побывал в нокдауне.

Что теперь?

Следующий бой Джейка Пола состоится 15 ноября – против Майка Тайсона. Если, конечно, Майк сможет. Потому что на этот бой его не пустило в первую очередь здоровье – ухудшилась ситуация с язвой.

Пол придумал себе еще одного оппонента – Алекса Перейру. Говорит, раз Алекс хочет провести боксерский поединок, то он готов к такой встрече. А Перейра взял и сразу позвонил ему, пока Джейк находился в ринге. Однако ни о чем договориться не получилось. Они перекинулись несколькими фразами, после чего Пол отключился.

Насколько это хорошая идея, непонятно. Потому что мы не видели Алекса в боксе. Но то, что он спаррингует с супертяжами – ни для кого не секрет. Джейк на их фоне выглядит, как малыш. И то, что Перейра бьет так, что люди засыпают в моменте – тоже факт. В перчатках он бьет так же – бразилец является бывшим кикбоксером.

Еще один вариант – Майк Перри в ММА. Американца уволили из Bare, о чем сообщил Конор Макгрегор. Говорит, что Майк пошел на понижение гонорара, чтобы встретиться с Джейком и проиграть так. А еще основал свой промоушен. Так что теперь Перри имеет свой новый турнир, который только начинается, но не имеет места работы.

После боя он предложил Джейку встретиться в ММА. Пол имеет контракт с американским промоушеном и готовится сразиться по этим правилам. Но захотят ли они увидеть еще и реванш такого избиения, просто по другим правилам – загадка. Вообще, в это верится не очень.

Тем более, учитывая, что впереди у Джейка Майк Тайсон, потенциально Алекс Перейра и желание стать чемпионом в крузервейте в боксе.

sport.ua