Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно

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17 мая состоялась церемония взвешивания перед супершоу в Саудовской Аравии. Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегапоединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

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На взвешивании аннонсер объявил, что вес Усика составляет 233.5 фунта (105,91 кг). В соцсетях эксперты высказали удивление таким цифрам.

Как оказалось, организаторы грубо ошиблись на 10 фунтов, и на самом деле весы под Усиком показали 223.5 фунта (101,38 кг).

Изменения уже внесены официально в данные статистического веб-портала BoxRec.

Уточненные результаты взвешивания:

Александр Усик – 101,38 кг (223,5 фунта)

Тайсон Фьюри – 118,85 кг (262 фунта)

Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов

ВИДЕО. Взвешивание: Александр Усик – 101,38 кг (223.5 фунта)

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