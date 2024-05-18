Прокол организаторов. Вес Усика на взвешивании был объявлен неправильно

17 мая состоялась церемония взвешивания перед супершоу в Саудовской Аравии. Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегапоединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).
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На взвешивании аннонсер объявил, что вес Усика составляет 233.5 фунта (105,91 кг). В соцсетях эксперты высказали удивление таким цифрам.
Как оказалось, организаторы грубо ошиблись на 10 фунтов, и на самом деле весы под Усиком показали 223.5 фунта (101,38 кг).
Изменения уже внесены официально в данные статистического веб-портала BoxRec.
Уточненные результаты взвешивания:
Взвешивание в Эр-Рияде. Фьюри толкнул Усика во время дуэли взглядов
ВИДЕО. Взвешивание: Александр Усик – 101,38 кг (223.5 фунта)