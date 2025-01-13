Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду

Getty Images/Global Images Украина. Энтони Джошуа и Александр Усик

Бывший чемпион мира британец Энтони Джошуа встретился с действующим чемпионом хевивейта Александром Усиком на церемонии вручения наград от издания The Ring. ЭйДжей расхвалил своего бывшего соперника.

«Я тебя уважаю и горжусь тобой, я говорю тебе это от всего сердца. То, что ты сделал, очень тяжело. Молодец, мой брат, я горжусь тобой. То, что ты сделал – впечатляет», – сказал Джошуа Усику.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua