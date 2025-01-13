В Италии идут съёмки фильма о братьях Мазерати

Все, кто интересуется историей автоспорта, знают, что марка Maserati в своё время была известна не меньше, чем Ferrari, причём её слава началась ещё в 30-е годы прошлого столетия. Из фактов, датированных более поздними временами, достаточно привести один: Хуан-Мануэль Фанхио свой последний, пятый титул выиграл в 1957 году именно за рулём Maserati.

В декабре 2024 года в Италии начались съёмки фильма, посвящённого истории братьев Мазерати, а их было четверо – Альфьери, Биндо, Этторе и Эрнесто. Можно даже усматривать некую символику в том, что свою компанию Maserati они основали ровно 110 лет назад, 1 декабря 1914 года. Разумеется, они страстно любили автоспорт, и например, Альфьери Мазерати в 1926-м выиграл знаменитую гонку Targa Florio за рулём одной из первых машин, разработанной и построенной силами их компании.

Будущий фильм рассказывает и о раннем периоде истории Maserati, когда братья начинали работать в небольшом гараже в Болонье, и о том, как компания добилась всемирной известности, и её можно было сравнивать с другими итальянскими марками, которые ассоциируются с автомобилями премиального класса – Ferrari и Lamborghini.

В оригинале фильм называется Maserati: The Brothers, что можно упростить до «Братьев Мазерати». К его созданию подключены весьма серьёзные силы, начиная с американского режиссёра, сценариста и продюсера Роберта Мореско, в своё время получившего «Оскара» как соавтор сценария к картине «Столкновение» 2004 года.

На роль итальянского банкира Луки Антонелли, финансировавшего проекты братьев Мазерати, приглашён легендарный британский актёр, сэр Энтони Хопкинс. Альфери играет Микеле Морроне, Биндо – Сальваторе Эспозито, также известно, что в фильме занята Джессика Альба.

Съёмки проходят в Модене, Болонье и Риме; за процесс создания фильма отвечает итальянская продюсерская компания Iervolino Productions. Её основатель и владелец Андреа Иерволино имел отношение к созданию другого нашумевшего байопика, посвящённого Энцо Феррари.

Дата премьеры будущего фильма пока не названа, но нет сомнений, что та часть публики, которая любит подобные картины, будет с интересом ждать выхода «Братьев Мазерати» в прокат.

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