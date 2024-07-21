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Футбол

Бывшего помощника Луческу уволили из сборной Боливии. У него 80% поражений

У Антонио Карлоса получился неудачный опыт

Бывшего помощника Луческу уволили из сборной Боливии. У него 80% поражений

Фото: Federación Boliviana de Fútbol

    • Антонио Заго возглавил национальную команду Боливии в октябре 2023 года. Перед ним ставились задачи вывести подопечных на ЧМ. Тогда "зеленые" стартовали в квалификации из четырех поражений.

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    • Под руководством экс-ассистента Мирчи футболисты уже в первом матче обыграли Перу (2:0). Но в следующих девяти встречах коллектив Многонационального Государства потерпел 8 поражений.

    На Копа Америка сборная проиграла все три поединка в группе с общим счетом 1:10. Боливийская федерация футбола прекратила действие контракта, подписанного до конца 2025 года.

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