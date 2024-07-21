Гамбург. Фис обыграл четвёртую ракетку мира в финале и выиграл крупнейший титул в карьере

Артур Фис стал новым чемпионом на турнире ATP 500 в Германии

Гамбург, Германия • 15-21 июля • грунт • €2,047,730

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Артур Фис (Франция, 5) – Александр Зверев (Германия, 1) 6:3, 3:6, 7:6(1)

Французский теннисист одержал первую победу в трёх матчах против Зверева. Год назад Фис уступил немцу в полуфинале этого же турнира, а в этом сезоне – в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.

Артур Фис провёл третий решающий матч в карьере и записал в свой актив второй титул. В прошлом году 20-летний француз стал чемпионом на домашнем турнире ATP 250 в Лионе.

Путь к победе:

R32: Жауме Мунар (Испания) 5:7, 6:3, 6:1

R16: Хольгер Руне (Дания, 2) 6:4, 4:1 (отказ)

QF: Ласло Джере (Сербия) 7:6(3), 6:2

SF: Себастиан Баэс (Аргентина, 3) 6:2, 6:2

FR: Александр Зверев (Германия, 1) 6:3, 3:6, 7:6(1)

Сегодняшняя победа стала для Артура четвёртой над соперником, входящим в топ-10, в том числе второй над игроком из топ-5. Впервые ему это удалось в прошлом сезоне также в Гамбурге, где он был сильнее Каспера Рууда в 1/4 финала.

На следующей неделе Фис дебютирует в топ-20 мирового рейтинга. На данный момент француз занимает 28-е место.

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