Лео Турини: Кими Антонелли – Гарри Поттер мира моторов

Лео Турини, как всегда, нашёл любопытные метафоры, подводя итоги вчерашнего Гран При Японии, и если любимая команда пока не радует итальянских болельщиков, он предлагает находить хотя бы некоторое утешение в успехах Кими Антонелли за рулём машины Mercedes.

Что ж, сегодня не придётся писать о дисквалификациях (поскольку прецеденты уже были, то ничего исключать нельзя). Но вот такая теперь у нас Ferrari. В лучшем случае средненькая, и на золото она точно не претендует. Добавить к этому нечего.

Можно предположить, что в процессе модернизации машины и внедрения обновлений Скудерия ещё отыграется, но в настоящий момент ситуация представляется вполне однозначной.

Поскольку SF-25 рождалась в муках, то вот вам и результаты. Это было сразу понятно, хотя, конечно, тешить себя надеждами можно вечно. Но всё-таки лучше себя не обманывать.

Вкратце подведём итоги.

Шарль Леклер выложился по максимуму и в квалификации, и в гонке. Но до первой тройки ему было далеко, тем более что гонка прошла в нормальных условиях, не было ни дождя, ни автомобилей безопасности.

Теперь о Льюисе Хэмилтоне: я слишком его уважаю, чтобы судить за уровень результатов. К сожалению, всегда приходится делать поправку на ограниченные возможности машины.

И всё-таки, будучи итальянцем, я нахожу некоторое утешение, глядя на Кими Антонелли.

Это была его первая гонка в Сузуке, и он отлично справился. Да ещё записал на свой счёт лучший круг. И это на трассе, про которую всегда говорили, что именно там гонщик проходит настоящую проверку, чего он стоит.

В общем, поздравления этому Гарри Поттеру мира моторов!

Оливер Берман и Айзек Хаджар тоже прекрасно себя показали.

Что до Карлоса Сайнса, то подозреваю, что он впал в депрессию: Алекса Элбона догнать не может, хотя и тот не такой уж быстрый.

Даже не знаю, что теперь писать про Макса Ферстаппена. Он действительно один из сильнейших гонщиков всех времён, и мне жаль тех, кто по-прежнему отказывается это признавать.

А лучшая машина по-прежнему у McLaren. Но одну гонку они уже проиграли…

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