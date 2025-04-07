Монте-Карло. Монфис одержал волевую победу на старте турнира, местный теннисист из третьей сотни впервые выиграл матч на уровне ATP-тура

На турнире ATP 1000 в Монако стартовали матчи первого круга



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия, Q) 4:6, 6:1, 6:1

Ришар Гаске (Франция, WC) – Маттео Арнальди (Италия) 6:3, 4:6, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 6:4, 6:3

Валентен Вашеро (Монако, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:2, 6:1

Алехандро Табило (Чили) – Стэн Вавринка (Швейцария) 1:6, 7:5, 7:5

Иржи Легечка (Чехия) – Себастьян Корда (США) 6:3, 7:6(7)

Маркос Гирон (США) – Денис Шаповалов (Канада) 6:3, 7:6(5)

Денис Альтмайер (Германия, Q) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) 7:6(5), 6:3

• Гаэль Монфис вышел вперед в противостоянии с Фабианом Марожаном, обыграв его второй раз в этом году (счет личных встреч теперь 2-1). Французский теннисист одержал 15-ю победу в этом году и третий раз в этом сезоне выиграл матч, после проигрыша первого сета. Во втором круге соперником Монфиса станет девятая ракетка мира Андрей Рублев, которому Гаэль уступает 1-2 в личных встречах (их последний поединок состоялся на US Open-2023, где Рублев выиграл в четырех сетах).

• Алехандро Табило второй год подряд выиграл стартовый матч на “Мастерсе” в Монте-Карло и во втором раунде сыграет против пятой ракетки мира Новака Джоковича. Напомним, что чилиец в прошлом году победил серба на грунтовом “Мастерсе” в Риме.

• 255-я ракетка мира Валентен Вашеро с третьей попытки выиграл матч на турнире в Монте-Карло и одержал свою дебютную в матче основной сетки турнира АТР. Вашеро второй раз в карьере победил теннисиста топ-50 (в феврале этого года обыграл 37-ю ракетку мира Нуну Боржеша в матче Кубка Дэвиса) и во втором раунде сыграет против победителя встречи Николас Ярри (Чили) – Григор Димитров (Болгария).

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