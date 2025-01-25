Дайтона: Гонщики хотят, чтобы среди них был и Ферстаппен

Макс Ферстаппен не раз говорил о своём интересе к гонкам на выносливость, но пока выступает только в их виртуальной версии, в частности, в минувший уик-энд вместе со своей командой Team Redline он проехал «24 часах Дайтоны» на симуляторе, хотя и не слишком удачно.

Но участники реального марафона на этом американском автодроме, который стартует на Daytona International Speedway во Флориде именно сегодня, говорили, что хотели бы видеть в своих рядах и четырёхкратного чемпиона мира.

В состав 61 экипажа разных классов, заявленных на старт «24 часов Дайтоны» в 2025 году, входят 14 экс-пилотов Формулы 1, а также Фелипе Другович, Фредерик Вести и Артур Леклер, у которых тоже есть опыт сотрудничества с командами чемпионата мира.

Когда новозеландца Шейна ван Гисбергена, обладателя трёх титулов в австралийской серии V8 Supercars, спросили, кого всё-таки не хватает на стартовом поле Дайтоны, он без колебаний ответил: «Макса!»

Новозеландский гонщик выступает в Дайтоне за команду Trackhouse за рулём Chevrolet Corvette Z06 GT3.R в категории GTD Pro. Ему вторит американец Бен Китинг, его напарник: «Мне бы хотелось, чтобы здесь был и соперничал с нами Макс Ферстаппен».

Ван Гисберген, который тоже входит в гоночную программу Red Bull, добавил, что недавно разговаривал с Ферстаппеном: «Думаю, он бы неплохо выступил в Дайтоне».

Ещё более убедительно прозвучали слова Кевина Магнуссена, который совсем недавно выступал в Формуле 1 вместе с Максом, а теперь перешёл в гонки на выносливость и стартует в 24-часовом марафоне с поула вместе с экипажем заводской команды BMW.

«Не думаю, что он будет ещё десять лет гоняться в Ф1, – сказал датчанин. – Он настоящий гонщик, поэтому выступит и в Дайтоне. Я исхожу из того, что он участвует в кибергонках, и там у него уже есть команда категории GT».

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