Эш-сюр-Альзетт (W35). 18-летняя Подрез впервые сыграла в финале парного турнира ITF

Украинская теннисистка Вероника Подрез стала призером парного турнира ITF W35 в Люксембурге



В решающем матче соревнований Вероника Подрез и ее напарница Марине Шостак из Франции уступили первой сеяной паре Анета Кучмова (Чехия)/Анета Лабуткова (Чехия) – 3:6, 2:6. Украинско-французская пара один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок, сделала два брейка и проиграла пять геймов на своей подаче. Поединок продолжался 62 минуты.

18-летняя Вероника Подрез впервые в карьере дошла до финала на турнире ITF в паре. Напомним, что на счету украинки уже есть четыре титула в одиночном разряде. В Эш-сюр-Альзетт она дошла до второго круга в одиночной сетке.

За выход в финал в парном турнире Подрез заработала 448 долларов США призовых и 23 очка в парный рейтинг WTA.

btu.org.ua