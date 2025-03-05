Belvedere – новый официальный партнёр Формулы 1

Принадлежащий давним партнёрам Формулы 1 из LVMH водочный бренд Belvedere стал партнёром чемпионата мира. Это первый официальный водочный спонсор Формулы 1 – напиток с этой маркой будет подаваться на всех официальных мероприятиях.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Формула 1 всегда была символом престижа, адреналина и зрелищности, поэтому мы очень рады приветствовать Belvedere в качестве нашего первого официального водочного партнера. Вместе мы разделяем приверженность к качеству и эксклюзивности.

Это заявление ещё раз подтверждает тесную связь Формулы 1 с LVMH, закрепленную десятилетним партнерством. Их готовность полностью принять дух Формулы 1 восхищает, мы гордимся этим партнерством».

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