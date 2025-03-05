У Ломаченко появился новый соперник. Это чемпион мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Кейшон Дэвис изъявил желание подраться с Василием Ломаченко – обладателем титула IBF.

«Беринчика никогда раньше не побеждали. Он одержал свою самую громкую победу против Наваррете. Я хотел бы подраться с Ломаченко. У нас с ним один промоутер [Top Rank]. Шакур Стивенсон? С ним я точно не буду драться. Это мой друг, я с ним не буду драться ни за какие деньги мира», – сказал Дэвис.

Ранее Кейшон Дэвис нокаутировал в четвертом раунде украинца Дениса Беринчика и отобрал у него чемпионский титул WBO.

sport.ua