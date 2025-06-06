В Sauber рассчитывают на прогресс после успеха в Испании

На Гран При Испании Нико Хюлкенберг финишировал пятым, обогнав Льюиса Хэмилтона, и заработал десять очков – больше, чем Sauber за весь прошлый сезон. Руководитель команды Джонатан Уитли надеется, что результат в Барселоне станет «трамплином» для ещё больших успехов в 2025 году.

Джонатан Уитли: «В Барселоне у нас была настоящая гоночная машина впервые с того момента, как я присоединился к команде. Это приятное чувство. Мы обогнали Ferrari! Честно говоря, это несколько шокирует, поскольку нам удалось это сделать за счёт собственного темпа.

Это очень важный результат для команды, поскольку все очень много работают. Я надеюсь, что результат станет «трамплином» для нашего плана по продвижению вперёд. Я надеюсь, что мы сможем развить полученный импульс.

Команда продолжает разбираться с особенностями машины С45. В самом начале сезона ей не хватало скорости, так что мы сделали огромный шаг вперёд, и в этом заслуга всех тех, кто работает на базе.

Трасса в Барселоне с 1991 года остаётся той, которая показывает истинную скорость машины. В целом если машина быстра в Барселоне, то она будет быстра и на большинстве других трасс, так что я с нетерпением жду продолжение сезона».

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