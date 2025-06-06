Коко Гауфф – после выхода в финал Ролан Гаррос: “В матче против Соболенко, ключевое для меня – это действовать активно, играть с агрессией”

Вторая ракетка мира Коко Гауфф пообщалась с медиа после победы над Лоис Буассон в полуфинале Ролан Гаррос



– Коко, поздравляем. Это ваш второй финал на Ролан Гаррос. Если оглянуться на тот первый опыт, как вы думаете, справились ли тогда с волнением и важностью момента? Есть ли что-то, что вы можете извлечь из того финала и использовать сейчас?

– Да, в свой первый финал здесь я вышла очень нервной. Честно говоря, я как будто проиграла его ещё до начала матча.

Сейчас у меня гораздо больше уверенности – благодаря опыту, который я получила, сыграв финал Grand Slam и показав там хороший теннис [Коко выиграла титул US Open-2023, обыграв в финале Арину Соболенко]. В субботу я просто постараюсь выложиться по максимуму, сохранять спокойствие и быть как можно более расслабленной. Что будет – то будет. Главное, чтобы я знала: я сделала всё, что могла.

– Как вы думаете, что делает Арину Соболенко такой доминирующей фигурой в туре? Вы недавно с ней играли, её результаты впечатляют, и в рейтинге у неё приличный отрыв от остальных, включая вас – вторую ракетку мира.

– Думаю, в первую очередь – это её ударная мощь. Она способна пробивать мощно и точно с любой точки корта, что делает её очень опасной. Плюс её менталитет – она настоящий боец. Она остаётся в борьбе независимо от счёта.

Так что, думаю, три ключевых фактора – это её удары, подача и психологическая устойчивость. Конечно, есть и другие сильные стороны, но эти три – самые главные.



– Как вы справляетесь с тем, чтобы сделать такой важный момент, как финал в субботу, менее давящим и более управляемым? У вас уже были большие матчи и в каких-то вы преуспели, а в других, как вы сами говорили, было тяжело. Что вы теперь знаете о себе и о том, как удерживать ситуацию под контролем?

– Думаю, главное – это понимать, насколько все это на самом деле мелочь. У людей в жизни бывают гораздо более серьёзные проблемы, чем проигрыш в финале. И ещё я думаю о том, сколько игроков мечтают оказаться на этом месте. Я не знаю, сколько всего игроков в туре, но уверена, что сотни из них отдали бы многое за то, чтобы сыграть в финале, даже просто проиграть в нём.

Это помогает мне осознать, насколько я счастлива и привилегирована, что у меня есть такая возможность. Раньше мне казалось, что если я проиграю финал, то это будет конец света. Но потом солнце взошло на следующий день, и жизнь пошла дальше.

Особенно это ощущаешь в таком городе, как Париж. На следующий день я гуляла по улицам и никто не знал, что я проиграла, и никому не было до этого дела. Конечно, кто-то меня узнаёт, но не все. Так что важно понимать: даже если в твоей жизни это кажется гигантским событием, в масштабах мира это совсем не так уж важно.

– Коко, вы не раз играли с Ариной и в том числе на грунте, и конечно в финале US Open. Что, на ваш взгляд, станет ключом к победе именно на этом покрытии и в рамках этого турнира? И насколько в таком матче важнее сосредоточиться на своей игре, а не на том, как нейтрализовать её?

– Думаю, ключевое для меня – это действовать активно, играть с агрессией. Арина – теннисистка, которая сразу навязывает мощную игру, идёт в атаку с первых розыгрышей. Я должна быть готова к такому старту и сделать всё, чтобы навязать свой ритм, навязать борьбу.

У нас с ней было много разных матчей: и затяжные, и те, где всё решалось в два сета, как в её пользу, так и в мою. Поэтому в субботу может произойти всё что угодно. Но я жду этого матча с большим интересом, всегда здорово выходить на корт против первой ракетки мира.



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