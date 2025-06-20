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Теннис

Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка этапа Плей-офф

В ноябре команды будут бороться за выход в Квалификацию соревнований

В матчах Плей-офф примут участие сборные, которые проиграли в Квалификации и победили в Первой группе зонального турнира.

Группа А
Канада (1)
Мексика*
Дания

Группа B
Польша (2)*
Румыния
Новая Зеландия

Группа C
Словакия (3)
Швейцария
Аргентина*

Группа D
Чехия (4)
Колумбия
Хорватия*

Группа E
Австралия (5)*
Бразилия
Португалия

Группа F
Германия (6)*
Бельгия
Турция

Группа G
Нидерланды (7)
Словения
Индия*

*страны, в которых будут проходить групповые матчи

Этап Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг состоится 14-16 ноября.
 

btu.org.ua

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