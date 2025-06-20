Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка этапа Плей-офф

В ноябре команды будут бороться за выход в Квалификацию соревнований



В матчах Плей-офф примут участие сборные, которые проиграли в Квалификации и победили в Первой группе зонального турнира.

Группа А

Канада (1)

Мексика*

Дания

Группа B

Польша (2)*

Румыния

Новая Зеландия

Группа C

Словакия (3)

Швейцария

Аргентина*

Группа D

Чехия (4)

Колумбия

Хорватия*

Группа E

Австралия (5)*

Бразилия

Португалия

Группа F

Германия (6)*

Бельгия

Турция

Группа G

Нидерланды (7)

Словения

Индия*

*страны, в которых будут проходить групповые матчи

Этап Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг состоится 14-16 ноября.



btu.org.ua