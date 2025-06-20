Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьевка этапа Плей-офф

В ноябре команды будут бороться за выход в Квалификацию соревнований
В матчах Плей-офф примут участие сборные, которые проиграли в Квалификации и победили в Первой группе зонального турнира.
Группа А
Канада (1)
Мексика*
Дания
Группа B
Польша (2)*
Румыния
Новая Зеландия
Группа C
Словакия (3)
Швейцария
Аргентина*
Группа D
Чехия (4)
Колумбия
Хорватия*
Группа E
Австралия (5)*
Бразилия
Португалия
Группа F
Германия (6)*
Бельгия
Турция
Группа G
Нидерланды (7)
Словения
Индия*
*страны, в которых будут проходить групповые матчи
Этап Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг состоится 14-16 ноября.