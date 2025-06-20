Элбон: Только Макс может пилотировать машины Red Bull

После ухода Даниэля Риккардо из Red Bull Racing в конце 2018 года напарниками Макса Ферстаппена успели побывать Пьер Гасли, Алекс Элбон, Серхио Перес, Лиам Лоусон и теперь Юки Цунода. У них всех, за исключением Переса, были проблемы с тем, чтобы выступать на том же уровне, что и Ферстаппен.

У Алекса Элбона есть своя теория, с чем связано такое отставание напарников от действующего чемпиона мира. Гонщик Williams объясняет это экстремальной разницей в управляемости машин команд Racing Bulls и Red Bull Racing.

Алекс Элбон: «Мне кажется, что машины Red Bull очень острые в управлении, и только Макс может их пилотировать. Я говорю это, исходя из своего опыта и тех проблем, которые у меня были. Сейчас у меня больше опыта, и я могу обойти эти проблемы, но большинству гонщиков такое поведение машины не кажется естественным.

Я вспоминаю машину Racing Bulls 2019 года – она была очень сбалансированная в управлении и очень стабильная, что придавало огромную уверенность. Исходя из того, что я вижу, их актуальная машина такая же.

Машина для дебютантов такой и должна быть, ведь команда создавалась для молодых гонщиков. А затем они пересаживаются за руль Red Bull Racing, у которой очень экстремальное управление. Фактически гонщик пересаживается с одной из самых простых в управлении и прощающей все ошибки машины за руль самой сложной.

Очевидно, что Максу нравится такая особенность машины, и он в состоянии выжать из неё максимум. Но молодому гонщику, будучи вторым номером, найти подход к этой машине не так просто».

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