Расселл: Я понимал, что Макс и Ландо могут столкнуться

Джордж Расселл выиграл Гран При Австрии, воспользовавшись инцидентом между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом, но после финиша дал понять, что его успех вовсе не случаен.

Льюис Хэмилтон финишировал 4-м и тоже отметил, что команда Mercedes заслужила эту победу.

Джордж Расселл (1-й): «Это было невероятно! Начало гонки складывалось непросто, пришлось побороться для того, чтобы хотя бы удержаться на 3-й позиции. А потом на экранах, стоящих вдоль трассы, я видел, как Макс Ферстаппен и Ландо Норрис сошлись в жёстком поединке, и знал, что Ландо непременно хочет победить.

Но наша команда отлично поработала, чтобы и у нас была возможность вмешаться в этот спор. Вы должны быть в первых рядах, чтобы при случае воспользоваться ситуацией – мы именно так и действовали.

Макс и Норрис боролись друг с другом, и я даже не сразу поверил, что мы оказались совсем рядом с их схваткой. Я ехал всего в 12 секундах за ними, понимая, что они вполне могут столкнуться. В таких случаях ты всегда об этом мечтаешь.

Но я просто очень горжусь, что поднялся на вершину подиума. С начала сезона мы добились огромного прогресса, и несколько последних гонок сложились очень успешно. Но впереди таких гонок ещё больше!

Не секрет, что машины Макса и Ландо по-прежнему немного быстрее нашей, но в последнее время я стараюсь держаться на 3-й позиции, и я готов воспользоваться любой возможностью, если впереди меня что-то произойдёт. Но сегодня я очень горжусь всей нашей командой, для всех нас это совершенно замечательный момент!»

Льюис Хэмилтон (4-й): «Поздравления Джорджу и всей нашей команде! Все, кто работает на базах в Брэкли и Бриксуорте, в полной мере заслужили этот результат. Они напряжённо трудились, чтобы повысить скорость машины, и мы всё ближе подбираемся к лидерам.

Мы приложили столько усилий ради подобных результатов, и заслуженной наградой за это стала сегодняшняя победа.

Если говорить обо мне, то мой австрийский уик-энда сложился не лучшим образом. К сожалению, на ранних стадиях гонки моя машина получила повреждения, и это сказалось на ходе всего Гран При. Но теперь мы будем готовиться к Сильверстоуну, где нас ждёт совершенно особенный уик-энд, и я уже предвкушаю встречу с британскими болельщиками.

Надеюсь, эта трасса подойдёт нашей машине лучше, чем австрийская, так что посмотрим, чего нам удастся добиться».

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