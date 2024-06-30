Российские вратари бьют рекорды на драфте НХЛ! Есть ли среди них новые Бобровские и Василевские?

Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024

Илья Набоков. Фото ХК «Металлург» Сразу восемь наших голкиперов выбрали на последнем драфте.

Влияние Бобровского, Шестеркина и Василевского

Драфт НХЛ — не только карьерный лифт для молодых игроков, но и способ оценить уровень талантов по каждой стране на конкретный год. Угнаться за Канадой и США по количеству выбранных хоккеистов невозможно. Из европейских стран лидирует Россия. Клубы задрафтовали 27 наших парней — больше, чем финнов, шведов или чехов. И только в одном амплуа российские проспекты опередили и канадцев, и американцев. На драфте ушли сразу восемь наших голкиперов. Лучший результат в истории дал очередной повод для гордости за местную вратарскую школу.

Мода на голкиперов из России появилась не вчера. На каждом драфте клубы стабильно присматривали талантов из КХЛ, МХЛ и других лиг. Заразительное влияние Сергея Бобровского, Андрея Василевского, Игоря Шестеркина, Ильи Сорокина и других наших топ-вратарей заставило энхаэловских скаутов искать алмазы в российской глубинке. Даже выборы в поздних раундах подтверждают, что наши вратари ценятся за океаном. И вместо того чтобы потратить пик на условных канадцев или американцев из юниорских лиг, клубы отчасти рискуют и драфтуют малоизвестных россиян, причем некоторые не блещут статистикой даже на уровне МХЛ или ВХЛ.

В отдельных случаях явно не обошлось без российских связей. Сергей Наумов, плотно работающий с Сорокиным в ЦСКА, не так давно устроился в фарм-клуб «Айлендерс». Совпадение ли: «Островитяне» забрали под 115-м номером Дмитрия Гамзина из системы армейцев. Хорошо знакомый Наумову голкипер проявил себя в КХЛ в сезоне-2023/24 и ушел на драфте в четвертом раунде. Не стоит исключать, что через несколько лет «Айлендерс» попробуют собрать русскую вратарскую бригаду (Сорокин — Гамзин). Тогда и Наумов может пойти на повышение.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Проблемы канадцев

Популярность российских вратарей возросла не только благодаря успехам Бобровского, Василевского и Шестеркина. Не первый год Канада мучается с кризисом местных голкиперов. Простая статистика: в топ-10 вратарей по проценту отраженных бросков в регулярном чемпионате-2023/24 — только один канадец. Это Лоран Броссуа, дублер Коннора Хеллибака из «Виннипега», выигравший «Везина Трофи». В плей-офф выделился только Стюарт Скиннер из «Эдмонтона», добравшийся до финала Кубка Стэнли. Дефицит усугубляется отсутствием молодых и потенциально талантливых вратарей, которые могли бы дорасти до топ-уровня. Как в свое время Кэри Прайс или Марк-Андре Флери.

Не особо помог запрет на драфт европейских голкиперов в юниорских лигах Канады. Вот и получается, что, видя прогресс российской вратарской школы, клубы НХЛ активно приглашают наших парней. На последнем драфте выбрали семь канадских голкиперов. Все они, кроме Лука Клутье, представляют лиги CHL. И конечно, сейчас никто из них не ровня Илье Набокову, который выиграл Кубок Гагарина и стал самым ценным хоккеистом плей-офф КХЛ в 21 год. Голкипер «Металлурга» возглавил свое амплуа на драфте, хотя эксперты и инсайдеры котировали уроженца Каслей ниже второго раунда.

Перспективы в НХЛ

Набоков — самый талантливый вратарь нынешнего драфта. Его могли выбрать и год, и два назад, но игра в МХЛ не особо впечатлила клубы. Все изменил прошлый сезон, когда Илья взлетел в основу «Металлурга» и вырос в основного вратаря команды — обладателя Кубка Гагарина. «Колорадо» не пожалел на Набокова 38-й пик — это был первый выбор клуба на церемонии, и «Лавины» остановились на нашем голкипере.

В «Эвеланш» уже играют Александр Георгиев и Иван Просветов, а тренер вратарей Юсси Паркилла прекрасно знаком с нашим менталитетом. Финн несколько лет поработал в России. Через год, когда закончится контракт Набокова с «Металлургом», Илье откроется дорога в НХЛ. И если вратарь сохранит уровень прошлого сезона, то у «Колорадо» не останется выбора, кроме как сразу заводить Илью в основу, жертвуя другими голкиперами. Причем на Набокове «Эвеланш» не остановились и выбрали на перспективу под 137-м номером Ивана Юнина из «Омских Ястребов».

Во втором раунде задрафтовали Михаила Егорова, представляющего американскую USHL. Год назад воспитанник ЦСКА перебрался за океан и отыграл сезон за худшую команду лиги. Поэтому не удивляйтесь, почему Егоров не входит даже в топ-15 вратарей по статистике. В России Михаил особо не засветился, так как уехал в Северную Америку, не сыграв ни одного матча в МХЛ. Зато некоторые скауты котировали Егорова выше Набокова. Однако выбор клубов изменил позиции вратарей, и Илью забрали раньше Михаила.

Выборы ниже четвертого раунда сделаны на далекую перспективу. Драфт не дает никаких гарантий, что Тимофей Обвинцев доедет до «Торонто», Ярослав Коростелев заиграет в «Сан-Хосе», а Денис Габдрахманов станет новым Бобровским для «Флориды». Клубы только закрепили права на вратарей, чтобы в будущем использовать их, если они добьются прогресса в России. По факту прямая дорога в НХЛ гарантирована только Набокову. Перспективы Егорова оценить сложно. Гамзин еще ничего не доказал в КХЛ, хотя протекция Наумова явно поможет, если Дмитрий захочет переехать за океан. Остальным голкиперам драфт ничего, кроме почетного статуса проспекта клуба, не гарантирует.

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