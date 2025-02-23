Кауэлл: Творческий подход Ньюи нельзя сдерживать

Энди Кауэлл, руководитель Aston Martin F1, убеждён, что творческий подход Эдриана Ньюи нельзя сдерживать, а нужно лишь направлять в нужное русло.

Ньюи приступает к работе в команде из Сильверстоуна в начале марта, и его приходом все связывают большие надежды. К команде недавно присоединились и другие высококлассные специалисты, в том числе и сам Кауэлл, и их задача в том, чтобы как можно лучше подготовиться к переходу на новый технический регламент, запланированному на 2026 год, и вести Aston Martin к будущим победам.

Когда в ходе интервью Sky Sports Кауэлла спросили, будет ли Ньюи предоставлена свобода действий, он ответил: «Безусловно. Эдриан отличается стремлением к успеху и творческим подходом, а нашей организации нужно научиться правильно это использовать, но не сдерживать его.

Вопрос в том, как создать правильную среду для творчества? Как обеспечить людей самым лучшим инструментарием – технологиями CFD, аэродинамической трубой, производственными возможностями? Думаю, всё это очень важно, чтобы творческие люди испытывали вдохновение».

Кауэлл в своё время возглавлял моторостроительное подразделение Mercedes, которое тогда производило лучшие моторы чемпионата, благодаря чему заводская команда штутгартского автоконцерна добилась впечатляющих успехов. Но в минувшем октябре он присоединился к Aston Martin, а в прошлом месяце был назначен новым руководителем команды, тогда как Майк Крак теперь будет возглавлять её гоночную бригаду.

«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы в процессе создания гоночной машины – а это наша основная задача – действовать сообща, работать с максимальной эффективностью, – продолжил Кауэлл. – Мы полагаем, что при таком подходе к делу мы будем добиваться своих целей всё быстрее. Мы хотим выигрывать гонки и чемпионаты, мы бы хотели, чтобы наши гонщики занимали два первых места в личном зачёте, и нам бы очень хотелось побеждать в чемпионатах каждый год.

Регулярно бороться за победы в гонках и добывать их – наша мечта, но мы остаёмся реалистами и понимаем, что у нас исключительно сильные соперники. Поэтому необходимо ставить перед собой сложные задачи – как по части результатов, так и в плане сроков, за которые нужно их добиться.

Лоуренс Стролл очень чётко дал понять, что хочет, чтобы я возглавил команду, определился с планом действий, поставил перед всеми задачи, всех вдохновлял и добился успеха. Я с удовольствием принимаю этот вызов. В первые месяцы работы важно понять, что происходит в нашей организации, как она работает, и мы уже занялись преобразованиями, которые должны помочь команде стать более эффективной.

Когда структура организации становится более простой, число уровней руководства уменьшается, это всегда позволяет улучшить качество коммуникаций, сделать обмен информацией более эффективным. Мой стиль заключается в том, чтобы разобраться в том, что делается в инженерном департаменте, в IT-сфере, после чего попытаться найти правильный баланс во взаимодействии всех подразделений».

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