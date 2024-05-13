Нова-Горица (W15). 17-летняя Подрез уступила первой сеяной в решающем матче турнира

Украинская теннисистка Вероника Подрез стала призером турнира ITF W15 в Словении

В решающем матче турнира Вероника Подрез (№482 WTA), посеянная под вторым номером, уступила лидеру посева Габриэле Се из Бразилии (№436 WTA) — 6:7(4), 5:7. Украинка допустила три двойные ошибки, сделала три брейка и проиграла четыре гейма на своей подаче.

17-летняя Подрез четвертый раз в карьере сыграла в финале турнира ITF (второй раз в этом сезоне) и впервые потерпела поражение. За свое выступление в Словении украинская теннисистка заработала $1470 призовых и 10 рейтинговых очков.

btu.org.ua