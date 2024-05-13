Романо: Джонатан Та и Нико Шлоттербек должны принять участие на домашнем Евро

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До Чемпионата Европы по футболу остался месяц и уже вскоре тренеры сборных начнут объявлять игроков, которые примут участие в этом турнире. Хозяева турнира, немцы, уже начали называть первых игроков, которых пригласили в ряды "Бундестим".

В частности защитники Джонатан Та из "Байера" и Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии" будут среди тех футболистов, которые будут готовиться к домашнему Евро. Оба игрока прекрасно проводят сезон в своих командах, что подтверждается результатами не только на внутренней арене (чемпионство "фармацевтов"), но и в еврокубках, где оба их клуба будут играть в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно.

Стоит отметить, что Джонатан Та в 45 поединках отметился 6 голами и результативной передачей. Нико Шлоттербек провел в этом сезоне 46 матчей, где записал на свой счет 2 гола и 4 ассиста.

Добавим, что тренер сборной Юлиан Нагельсман объявит полный состав команды 16 мая в Берлине.

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