Бывший чемпион мира назвал ключевое преимущество Фьюри в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом среднем весе, а ныне боксерский аналитик Серхио Мора рассказал, за счет чего обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) победит чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам Моры, в бою с украинцем Фьюри будет больше использовать преимущество в габаритах, чем это делала Энтони Джошуа.

«Фьюри дерется как более крупный парень. Он больше борется в ринге, использует грязные тактики. Он знает, как прижать соперника своим весом и габаритами.

Думаю, это будет ключевым моментом в бою с таким бойцом, как Усик, которого невозможно поймать на мушку. Элементы борьбы в ринге – это то, что Фьюри делает хорошо. Он дерется как большой парень. Это то, что Джошуа не смог сделать против Усика. Он не смог сцепиться и сражаться как более крупный боец.

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В первом бою Джошуа пытался перебить боксера-снайпера. Вы не сможете перебить Усика. У него слишком блестящая работа ног. Он левша. У него олимпийская родословная. Он потрясающий, убойный снайпер. Поэтому не стоит пытаться перебоксировать таких парней, нужно драться.

Я думаю, что в Фьюри есть немного от боксера и много от бойца. Единственное, что меня беспокоит, – это неактивность и тот факт, что этот бой был перенесен. Вы имеете дело с Фьюри ростом 206 см. К такому невозможно подготовиться», – сказал Мора.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua