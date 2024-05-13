Лоик Серра и Жером Д’Амброзио перешли в Ferrari

В Ferrari анонсировали подписание контрактов с Лоиком Серра и Жеромом Д’Амброзио, которые ранее работали в команде Mercedes.

Лоик Серра получил должность руководителя отдела разработки шасси. Он будет подчиняться Энрико Кардиле и отвечать за различные направления работы, в том числе работу инженеров на трассе, различные проекты отделов аэродинамики и доработки машины.

Жером Д’Амброзио стал заместителем руководителя команды Формулы 1 и будет подчиняться напрямую Фредерику Вассёру. Кроме того, бывший гонщик возглавил Гоночную академию Ferrari.

Лоик Серра и Жером Д’Амброзио приступят к выполнению своих обязанностей в Ferrari 1 октября 2024 года.

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