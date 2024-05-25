Рабат. Стёрнс выиграла свой дебютный титул WTA

Пэйтон Стёрнс стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Марокко

Рабат, Марокко • 19-25 мая • грунт • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Пэйтон Стёрнс (США) — Маяр Шериф (Египет) 6:2, 6:1

Американская теннисистка провела второй финальный матч на уровне WTA и одержала первую победу. Напомним, что в четвертьфинале Стёрнс отыграла два матчбола, уступая со счётом 0:5 в решающем сете.

Путь к победе:

R32: Александра Крунич (Сербия, Q) 5:7, 6:2, 6:1

R16: Ван Сиюй (Китай, 6) 6:3, 6:1

QF: Лучия Брондзетти (Италия, 4) 6:4, 4:6, 7:5

SF: Виктория Томова (Болгария) 6:7(6), 7:5, 7:6(4)

FR: Маяр Шериф (Египет) 6:2, 6:1

Титул в Рабате позволит американке приблизиться к возвращению в топ-60. Персональным рекордом Стёрнс в мировом рейтинге является 43-е место.

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