Мадрид. Кис обыграла Жабер и впервые в сезоне сыграет в полуфинале

На турнире WTA 1000 в столице Испании состоялся второй четвертьфинал

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Мэдисон Кис (США, 18) — Онс Жабер (Тунис, 8) 0:6, 7:5, 6:1

Американская теннисистка праздновала первую победу в трёх матчах против Жабер остановила победную серию туниски в Мадриде, которая два года назад выиграла здесь титул.

Кис во второй раз сыграет в полуфинале грунтового турнира WTA 1000. В 2016 году она смогла дойти до финала в Риме.

Следующей соперницей американки будет первая ракетка мира Ига Швёнтек, с которой она встречалась три раза и потерпела два поражения. Их предыдущий матч состоялся в 2022 году на турнире WTA 1000 в Цинциннати, где сильнее была Кис.

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