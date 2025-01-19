Ига Швёнтек – о выходе в четвертый круг Australian Open: “Чувствую себя значительно свежее, чем в предыдущие два года”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов после разгромной победы над Эммой Радукану в третьем круге Открытого чемпионата Австралии



– Это была очень результативная победа. Как вы чувствовали себя на корте?

– Однозначно, я чувствовала себя прекрасно. Казалось, мяч слушался меня, так что я была достаточно расслаблена. В конце я почувствовала, что все тактики и все, что я хотела сделать, мне удавалось реализовать. Поэтому я просто продолжала.

– Вам нравится быть такой безжалостной? Вы испытываете особое удовольствие от выигранного сета со счётом 6:0?

– Я не воспринимаю это лично, так сказать… Не могу сказать, что я безжалостная. Я просто стараюсь сохранять одинаковое отношение и концентрацию, независимо от счета. Но это не значит, что я хочу что-то доказать. Я просто играю в свою игру. Если это работает, то почему останавливаться? Я видела много матчей, где кто-то возвращался в матч, уступая 2:5 или где-то так. Ты всегда должен продолжать, потому что все не закончено, пока не закончилось.

– Когда вы почувствовали, что матч будет вот таким, в одни ворота?

– Я стараюсь не думать об этом во время матча, потому что это делает голову немного ленивой, понимаете? Как я уже сказала, есть много матчей, где игроки возвращаются, проигрывая 2:5. Я просто хотела завершить этот поединок и довести его до победы. Не знаю, мне показалось, что она немного потеряла веру в себя. Но честно говоря, никогда не знаешь, что происходит по ту сторону сетки. Если бы я снизила интенсивность или отступила, она бы точно этим воспользовалась, потому что она опытная теннисистка. Я просто была сосредоточена на себе. Я ничего не хотела менять.

– Вы чувствуете себя свежей? Вы в хорошей форме?

– Да, я чувствую себя значительно свежее, чем в предыдущие два года. Даже несмотря на то, что это начало сезона, прошлые два года я чувствовала больше усталости и стресса. Это, вероятно, взаимосвязано. Поэтому теперь я могу больше сосредоточиться на улучшении своей игры, а не на том, как улучшить свое самочувствие.

– Некоторые игроки отмечали, что в этом году корты медленнее, а мячи тяжелее. Вы это заметили?

– Я не заметила, чтобы корты были медленнее. Для меня они все равно быстрые. Что касается мячей… Помню, в прошлом году они были как шары, когда были новыми. Их удавалось особенно контролировать. В этом году я этого не чувствую. Они до сих пор довольно динамичны и быстро отскакивают от корта.

– В конце матча есть этот ритуал, когда победитель пишет что-то на камере. Казалось, что вы немного колебались, что написать. И что вы написали в итоге?

– Я не очень креативный человек, поэтому… Сначала я не знала, что написать. Так что «спасибо за поддержку». Я подумала еще немного и попросила написать еще раз. Иногда я не такая уж и сообразительная (улыбается). То, что я написала со второй попытки… Я хотела посвятить этот турнир своему дедушке. Это было приятное послание, потому что я никогда раньше этого не делала, хотя у меня было столько возможностей. Как я сказала, такие вещи не приходят мне в голову естественно. Поэтому, когда я вспомнила, тогда и воспользовалась этим шансом. Хотя это и не завершающие этапы турнира, я чувствую, что я играю хорошо. Поэтому у этого турнира уже есть положительная история. И я хотела его посвятить дедушке.



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