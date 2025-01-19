Антон Дудченко: Всю гонку боролись з топ командами

Антон Дудченко сьогодні виступив на третьому етапі чоловічої естафети. Після гонки спортсмен прокоментував свій виступ для читачів нашого сайту:



– Антоне, сьогоднішнім виступом задоволені?



– Я вважаю гарний сьогодні результат, всю гонку боролись з топ командами, мені здається достойно провели цю естафету.

– Багато команд проходили вогневі рубежі із чисельними промахами, наскільки важкі для вас підхід до цього стрільбища та робота на ньому?



– На стрільбі лежачи – це була моя помилка, що до стійки – то, скоріше за все, вплинуло вже хвилювання.

– Як сьогодні почували себе на трасі, вдалося боротися і відчувати, що можете бути конкурентоспроможним на лижні?

– Сьогодні в мене були дуже гарні лижі, намагався працювати на максимумі, терпіти, настільки це можливо в моєму фізичному стані.

– Бачили, чули українських вболівальників?



– Так, було дуже приємно чути українських вболівальників, бачити на трибунах українські прапори, ми дуже цінуємо їх підтримку.

Спілкувалась Ганна Осолодкіна

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