Вильнёв: Сомнительно, что можно побеждать в Aston Martin

Новость о том, что Максу Ферстаппену предлагают контракт стоимостью в один миллиард фунтов стерлингов за переход в Aston Martin, взбудоражила гоночную общественность. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что только из-за денег Ферстаппен не перейдёт в команду Лоуренса Стролла.

Жак Вильнёв: «Макс Ферстаппен может задуматься: «Какой мой следующий шаг?» Он понимает, что можно побеждать в Ferrari, можно побеждать в Mercedes, но сомнительно, что можно побеждать в Aston Martin. Как и Льюис Хэмилтон, Макс хочет побеждать, а в Aston Martin сами прекрасно знают, что для этого им потребуется ещё много времени.

Болельщики складывают два плюс два и получают шесть. Они ждут, что раз команда подписала контракт с Эдрианом Ньюи, то сразу начнёт побеждать. Но Ньюи потребуется время, чтобы собрать вокруг себя команду и спроектировать машину. На всё нужно время – 2025-й не будет годом успехов.

В команде об этом знают, но проблема в ожиданиях со стороны. И частично эта проблема связана с тем, что половина изданий и журналистов, пишущих о Формуле 1, не являются журналистами, а настоящих журналистов становится всё меньше и меньше.

Сегодня любой, проснувшийся утром и решивший написать в блог, считает себя журналистом, но он таковым не является и не понимает этого. Это больше болельщики-журналисты. Такие люди создают ложные ожидания и наносят ущерб. Но в Aston Martin знают ситуацию изнутри».

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